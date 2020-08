W Ministerstwie Zdrowia planowane są prace przygotowawcze do rozbudowy Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie (Mazowieckie). Inwestycja miałaby zostać zrealizowana do 2023 r. W związku z tym do resortu sprawiedliwości skierowano projekt zmian legislacyjnych.