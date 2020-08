"Jestem bardzo zaniepokojony doniesieniami o zatruciu Aleksieja Nawalnego, jego stanie zdrowia i odmowie wyjazdu z Rosji. Musimy mieć 100 proc. pewności, że jego bezpieczeństwo jest gwarantowane. Polska wspiera starania o zapewnienie Panu Nawalnemu najlepszego dostępnego leczenia" - napisał szef rządu na Twitterze.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny z podejrzeniem zatrucia nieznaną substancją przebywa w szpitalu w Omsku na Syberii w stanie śpiączki. W piątek lekarze uznali, ze nie może on być zabrany ze szpitala w Omsku, gdyż nie pozwala na to jego stan. Tymczasem do Omska przybył samolot z Niemiec, który miał zabrać Nawalnego na leczenie za granicą.

Jednocześnie współpracownicy Nawalnego poinformowali dziennikarzy, że przedstawicielka policji transportowej powiedziała głównemu lekarzowi szpitala w Omsku, iż zidentyfikowano truciznę, groźną nie tylko dla Nawalnego, ale i dla otoczenia.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska