"Informujemy, że kilkanaście osób naszego personelu zostało skierowanych na kwarantannę w związku ze stycznością z pacjentem zakażonym koronawirusem. Niestety u trzech spośród naszych Koleżanek i Kolegów potwierdzono dodatnie wyniki na obecność COVID" - napisali wieczorem na Facebooku prezes Centrum Zdrowia Cezary Tomiczek i dyrektor ds. medycznych dr n. med. Jacek Czapla.

Jak dodali, w ciągu najbliższej doby zostaną wykonane testy kontrolne, które – jeśli ich wynik będzie negatywny – umożliwią pracownikom powrót do normalnych zajęć.

W związku z potwierdzonymi zakażeniami SARS-CoV-2 szpital wstrzymał przyjęcia do Oddziału Neurologii. W czwartek zakończyła się dezynfekcja pomieszczeń i od poniedziałku placówka planuje wznowienie normalnej pracy Oddziału.

Szefowie placówki piszą o "przejściowych utrudnieniach" w pracy Izby Przyjęć i Oddziału chorób Wewnętrznych, co - jak dodają - wynika z sytuacji w innych szpitalach. "Powoduje to, że do Centrum Zdrowia trafia znacznie więcej pacjentów spoza powiatu mikołowskiego i nie zawsze dysponujemy odpowiednią ilością miejsc, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie leczyć pacjentów – wtedy zmuszeni jesteśmy prosić, aby dla Państwa bezpieczeństwa korzystali Państwo z innych placówek" - napisali Tomiczek i Czapla.

Jak przypomnieli, ze względu na notowane duże ilości nowych zakażeń koronawirusem szpital nadal musi pracować w nadzwyczajnym rygorze epidemiologicznym, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo. Stąd całkowicie wstrzymane są odwiedziny, a pacjenci w przychodniach muszą zjawiać się punktualnie na wyznaczone wizyty, zachowywać odstęp co najmniej 1,5 metra oraz używać masek zakrywających nos i usta.

W związku z przeprowadzoną modernizacją Izby Przyjęć wstępna ocena stanu zdrowia pacjentów mikołowskiego szpitala odbywa się przy wejściu do Izby lub w izolatkach Izby Przyjęć. Centrum Zdrowia nie widzi potrzeby dalszego korzystania z namiotu rozstawionego przez strażaków.

Według ostatnich danych sanepidu, w woj. śląskim – gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń – koronawirusa wykryto dotąd u 19 tys. 295 osób (w czwartek poinformowano o 176 nowych przypadkach zakażenia w regionie), z których 451 zmarło. 85 proc. wszystkich zakażonych (16 tys. 412 osób) wyzdrowiało. W szpitalach regionu są leczone 282 osoby z koronawirusem lub jego podejrzeniem.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka