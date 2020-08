Terlecki: Z tego co się orientuję, Jarosław Gowin ma wielką ochotę wrócić do rządu

Terlecki pytany w TVN24 czy tęskni za Jarosławem Gowinem w rządzie odparł: "Nie, bynajmniej"źródło: Agencja Gazeta

Z tego co się orientuję szef Porozumienia Jarosław Gowin ma wielką ochotę by wrócić do rządu - ocenił w czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zaznaczył, że nie ma jeszcze decyzji, jak będzie wyglądał rząd po rekonstrukcji więc za wcześnie jest by mówić czy wróci.