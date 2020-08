Myślę, że jest wspólny konsensus wszystkich, że są potrzebne zmiany we władzach klubu - powiedział Sławomir Neumannźródło: PAP autor zdjęcia: Marcin Gadomski

Na początku września odbędzie się kolejne posiedzenie zarządu, a także wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego KO, podczas których zapadną decyzję co do zakresu zmian w klubie parlamentarnym KO - o takich uzgodnieniach zarządu PO poinformował we wtorek dziennikarzy Sławomir Neumann.