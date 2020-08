Adamowicz: Złożę wniosek do NSA o rozprawę w trybie jawnym

Złożę wniosek do NSA o rozprawę w trybie jawnym oraz wystąpię do szefa KAS o ujawnienie informacji skarbowych dot. tej sprawy - napisała w piątek w oświadczeniu europosłanka Platformy Obywatelskiej Magdalena Adamowicz odnosząc się do oskarżeń ws. nieprawidłowości w jej zeznaniach podatkowych.