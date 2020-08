Somalia: Zamach bombowy w Mogadiszu - zginęło 8 żołnierzy, 14 rannych

W sobotę do południa w stolicy Somalii, Mogadiszu doszło do samobójczego zamachu bombowego przed jednostką wojskową - podało ministerstwo obrony tego kraju. Zginęło co najmniej 8 żołnierzy, a 14 odniosło rany - podkreślono w komunikacie.