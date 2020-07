Minister zdrowia był w piątek gościem Polsat News. Był tam pytany o doniesienia medialne, iż rozważa odejście z ministerstwa zdrowia. "Wróciłem w tej chwili do pracy (minister pod koniec lipca przebywał na urlopie - PAP) i to pokazuje, że co jest w tej chwili istotne" – stwierdził. "Nie chcę odchodzić. W tej chwili jest wyzwanie koronawirusa" – podkreślił.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Lukasz Cynalewski Agencja Gazeta