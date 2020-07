Hołownia przypomniał na konferencji prasowej w Warszawie, że w tegorocznych wyborach prezydenckich uzyskał głosy 2 693 397 Polaków. "Każdemu z nich za każdy głos na tę nową nadzieję w polskiej polityce jeszcze raz bardzo serdecznie z nowego już miejsca jako lider Ruchu Polska 2050 chciałbym podziękować" - oświadczył.

Zaznaczył, że to w czasie jego kampanii wyborczej zaczął się ruch obywatelski, "zaczęło się myślenie o Polsce i o polskiej polityce nie w kategoriach Zjednoczonej Prawicy czy zjednoczonej opozycji, ale w kategoriach przywrócenia podstawowych pojęć".

"Każdą politykę trzeba zaczynać od przywracania jej ludzkiej perspektywy; trzeba zaczynać nie od tego, że zadbamy i zastanawiamy się na tym, kto wygra, kto przegra, jaki będzie interes, jakie koalicje stworzymy, jakie układy, tylko trzeba zaczynać od ludzkiej twarzy, od ludzkiego losu. Bo polityka nie jest po to, by dobrze robić politykom, ale żeby załatwiać ludzkie sprawy" - podkreślił Hołownia.

"Cieszę się, że jest nas tylu, że zaczęliśmy o tym przy okazji tych wyborów prezydenckich przypominać i nie zamieramy przestać. Dlatego, że teraz trzy tygodnie po wyborach Polska 2050, ten ruch wyrosły z tej kampanii prezydenckiej ma się dobrze i będzie się rozwijał" - powiedział Hołownia.

Przekonywał, że dzisiaj potrzebujemy państwa, które będzie solidarne, bezpieczne, zielone, demokratyczne, które zajmie się rozwiązywaniem realnych spraw, a nie rozwiązywaniem problemów tego, czy innego politycznego środowiska, tych czy innych politycznych liderów".

Hołownia mówił, że chce robić politykę "głową i sercem a późnej rękoma". "Wszystko, co dzieje się w polityce musi zaczynać się od głowy i serca, od myśli i od energii obywatelskiej a późnej przychodzą ręce - partia polityczna , narzędzia, po które sięga się w polityce" - mówił.

Zaznaczył, że "głową" ruchu Polska 2050 będzie think tank "Strategia 2050", którym będzie kierowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "To będzie autonomiczna organizacja tworzona przez ekspertów, którzy będą mówił reszcie ruchy, jak wygląda dziś świat, z jakimi problemami się mierzymy (...); będą patrzyli na to nie z perspektywy politycznego interesu, tylko z perspektywy ludzi" - dodał.

Jak poinformował Hołownia, szefową struktur lokalnych ruchu Polska 2050 będzie Agnieszka Buczyńska. "Ten ruch obywatelski będzie kontrolował naszą partię polityczną, jeśli kiedykolwiek powstanie przed jakimś wyborami, wszystkie formy naszej działalności politycznej" - zapowiedział.