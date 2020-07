Z badania dot. zaufania do polityków wynika, że 54 proc. Polaków ufa prezydentowi Dudzie (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do wcześniejszego badania), a 35 proc. nie darzy go zaufaniem (spadek o 1 pkt proc.); 8 proc. badanych miała do prezydenta obojętny stosunek, 3 proc. - nie miało zdania.źródło: ShutterStock