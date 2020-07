Do Sądu Najwyższego wpływają pierwsze protesty wyborcze. Można je składać do czwartku włącznie

Na razie we wtorek w Sądzie Najwyższym zarejestrowano pięć protestów wyborczych. Można je wnosić do czwartku włącznie, muszą być one sformułowane na piśmie, nie można kanałami elektronicznymi - poinformował PAP zespół prasowy SN.