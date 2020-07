Trzaskowski: opracujemy Białą Księgę Covid-19, by wyciągnąć lekcję z tego, co się wydarzyło

Mam nadzieję, że opracujemy Białą Księgę Covid-19, by wyciągnąć lekcję z tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i być lepiej przygotowanym do nawrotu epidemii - powiedział w środę w Szczecinie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.