W. Brytania: 15 lat temu terroryści zaatakowali w londyńskim metrze i autobusie

We wtorek przypada 15. rocznica serii dżihadystycznych ataków terrorystycznych w londyńskim metrze i autobusie, w których zginęły 52 osoby. Były to pierwsze samobójcze zamachy bombowe w Wielkiej Brytanii i do dziś pozostają najtragiczniejszymi pod względem liczby ofiar.