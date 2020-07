Koronawirus w Hiszpanii i Portugalii. Rosną wątpliwości co do oficjalnej liczby zmarłych

Rząd Hiszpanii nie podał w sobotę aktualnego bilansu zakażeń i zgonów na Covid-19, zapowiadając, że zrobi to w poniedziałek. W Portugalii rząd informuje o siedmiu zgonach i 413 infekcjach w ostatniej dobie. W obu krajach narasta sceptycyzm co do oficjalnych danych.