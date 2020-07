Przytoczone za Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dane pokazują, że 25 czerwca 2020 roku w Hiszpanii wskaźnik liczby zakażeń zmniejszył się do 9,1 z 217,6 odnotowanych dwa tygodnie wcześniej.

Natomiast w Rumunii, w tym samym czasie, spadł on do 11,3 z 171,2; we Włoszech do 6,1 z 124; w Wielkiej Brytanii do 24,9 z 110,7; w Portugalii do 43,8 z 109; w Austrii do 5,3 z 102,3; w Niemczech do 8,3 z 86,4; we Francji do 8,6 z 86,1; w Czechach do 9,2 z 34,3; w Belgii do 21,1 z 25,6; w Chorwacji do 5,7 z 23,4. Z kolei w Szwecji wskaźnik nie zmienił się pozostając na poziomie 152,5.