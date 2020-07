Jak przyznali profesorowie w liście, informacja o tym, że prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmówiło przedstawienia prezydentowi Dudzie dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora wstrząsnęła nimi. "W ten sposób wyrządzono krzywdę jednemu z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych polskich myślicieli w dziedzinie nauk społecznych. Skrzywdzono znakomitego naukowca, dydaktyka, człowieka czynnie angażującego się w prace dla Polski" - stwierdzili.

Dodali, że uczyniono to "mimo że część recenzji w przewodzie kwalifikacyjnym nie spełniała wymogów normalnych recenzji naukowych". "Można nie zgadzać się z poglądami Andrzeja Zybertowicza, ale nie można podważać faktu, że posiada on znaczący dorobek naukowy. Uważamy, że ta decyzja jest jednym z przejawów głębokiej choroby nauki polskiej i wyrażamy głęboką solidarność z profesorem Andrzejem Zybertowiczem" - podkreślili.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Mirosław Golon (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Tomasz Kozłowski (profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Instytut Historii PAN Warszawa/ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), a także red. Bronisław Wildstein i red. Krzysztof Wyszkowski.

Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji (CK) do Spraw Stopni i Tytułów.

Kwestią ewentualnej profesury Zybertowicza Prezydium CK zajęło się na poniedziałkowym posiedzeniu. "W wyniku tajnego głosowania: 5 głosów za, 3 głosy przeciw oraz 3 głosy wstrzymujące się, została podjęta decyzja odmawiająca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza do tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych" - poinformował we wtorek PAP dr Jerzy Deneka, dyrektor biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Wyjaśnił, że osoba, której CK odmówiła poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora oraz przekazania go do Prezydenta RP, może wystąpić do CK z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zaskarżyć podjętą przez Centralną Komisję decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zybertowicz zapytany, czy oczekuje pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia sądowego stwierdził, nie sposób tego przewidzieć, gdyż sędziowie niekiedy bardziej lojalni są wobec nastrojów swojego środowiska niż wobec zasad logiki i przyzwoitości.

"Profesura to jest pewna godność przyznawana przez profesorów. W momencie, gdy owi profesorowie, zachowują się w taki sposób, że tracą mój szacunek, to i profesura przyznana przez osoby, które trudno szanować, traci smak. Dlatego, gdybym uzyskał ten tytuł w wyniku odwołania, miałby on gorzki smak" - podkreślił.

Przypomniał, że procedura nadania tytułu profesora składa się w kilku etapów. Pierwszy to wykonanie pięciu recenzji. Zybertowicz przypomniał, że wszystkie z nich kończyły się pozytywnymi konkluzjami. Inaczej było w przypadku tzw. superrecenzji (czyli recenzji recenzji). "W jednej z nich zastosowano kryterium nieobowiązujące w czasie tej procedury i tylko dlatego konkluzja tej superrecenzji była negatywna" - wyjaśnił. Powiedział, że zwróciło na to uwagę dwóch profesorów, członków Sekcji Nauk Humanistycznych, którzy wysłali do Przewodniczącego Centralnej Komisji pisma jednoznacznie stwierdzające, że podczas procedury miały miejsce poważne nieprawidłowości.

Postępowanie w sprawie przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.