„Remdesivir jest pierwszym lekiem na Covid-19, którego wprowadzenie do obrotu w UE jest przez nas rekomendowane” - oświadczyły władze EMA, mającej swoją siedzibę w Amsterdamie. Wyjaśniono, że zalecenie to musi teraz być zatwierdzone przez Komisję Europejską, która decyzję w tej sprawie ma podjąć w przyszłym tygodniu.

Agencja wyjaśnia, że zalecenie dotyczy leczenia Covid-19 u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, będących "w poważnym stanie", tzn. cierpiących na ciężkie zapalenie płuc i potrzebujących dodatkowego tlenu. Zdaniem EMA pacjenci leczeni remdesivirem wracają do zdrowia średnio cztery dni szybciej niż inni chorzy.

1 maja Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) udzieliła koncernowi farmaceutycznemu Gilead Sciences Inc. zezwolenia na stosowanie remdesiviru w leczeniu pacjentów z Covid-19. Gilead dowiódł, że lek ten pomaga poprawić stan zdrowia pacjentów i przedstawił dane sugerujące, że działa lepiej, gdy jest podawany na wczesnym etapie choroby.

Remdesivir to eksperymentalne lekarstwo opracowane pierwotnie w celu leczenia pacjentów z gorączką krwotoczną, wywołaną wirusem eboli, ale nigdy nie został zatwierdzony do leczenia tej choroby. Amerykański Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych uważa, że w dotychczasowych próbach stosowania go przy Covid-19 skraca o cztery dni proces leczenia i zmniejsza również nieznacznie ryzyko śmierci. Podawany jest dożylnie przez 10 dni.