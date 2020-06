Jak przekazał w czwartek PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski, zmiany związane są z kolejnym etapem budowy autostrady A1 od Tuszyna do granicy województwa łódzkiego.

Na 440. kilometrze trasy powstającej w śladzie obecnej drogi krajowej nr 1 w Stobiecku Szlacheckim (pow. radomszczański) zlikwidowane zostało tymczasowe rondo u zbiegu z drogą powiatową Wierzbica – Stobiecko. Oznacza to zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

"Od tej chwili po trasie głównej (dk 1) jazda będzie możliwa jedynie na wprost, zarówno z południa, jak i z północy, zaś po drodze powiatowej przejazd będzie możliwy pod budowaną trasą ale jedynie dla pojazdów o wysokości do 2 metrów" – wyjaśnił Zalewski.

Dodał, że pozostałe pojazdy muszą korzystać z objazdu przez: Wolę Jedlińską, Ładzice i Radomsko.

Taka organizacja ruchu utrzyma się do czasu wybudowania i przekazania do użytkowania wiaduktu na drodze powiatowej Stobiecko – Wierzbica, co według zapewnień wykonawcy powinno nastąpić pod koniec br.(PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak