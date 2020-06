Spotkanie przywódców odbędzie się w mieście Meseberg w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Przywódcy będą też rozmawiać o walce z pandemią koronawirusa oraz na inne tematy międzynarodowe - przekazał Pałac Elizejski.

We wtorek Macron udał się do Hagi, by przekonywać premiera Holandii Marka Ruttego do przystąpienia do funduszu odbudowy. Wizyta prezydenta była częścią francuskiej ofensywy dyplomatycznej w sprawie uzyskania unijnego konsensusu w tej sprawie.

„Do lipcowej Rady Europejskiej musimy przekonać naszych partnerów do tej francusko-niemieckiej inicjatywy. Negocjacje postępują i wszyscy muszą zostać wysłuchani” - podkreślił Macron po spotkaniu z Ruttem.

W środę dziennik „L’Opinion” ocenił, że rozmowy z szefem rządu Holandii nie przyniosły przełomu.

Holandia wraz z trzema innymi państwami UE sprzeciwia się planowi wsparcia kryzysowego o wartości 750 mld euro zaproponowanego przez Komisję Europejską i niechętnie odnosi się do proponowanego budżetu UE na lata 2021–2027, wynoszącego 1100 mld euro.

Austria, Holandia, Dania i Szwecja - kraje UE nazywane "grupą oszczędnych" - ogłosiły, że chcą, by pomoc dla krajów najbardziej dotkniętych pandemią polegała na pożyczkach udzielanych na dogodnych warunkach na dwa lata i nie prowadziła do uwspólnotowienia długu.