Pytany przez dziennikarzy na środowej konferencji prasowej, jak odniesie się do środowych zarzutów Rafała Trzaskowskiego, że program PiS Mieszkanie Plus nie jest właściwie realizowany odparł, że chciałby od Trzaskowskiego usłyszeć jaki on ma program.

"Mamy środę, w niedzielę są wybory, a kandydat głównej partii opozycyjnej nie opublikował swojego programu" - mówił Bielan.

Według niego program Trzaskowskiego powinien być opublikowany zaraz po tym, gdy zgłosił się do kandydowania zamiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ocenił, że to lekceważenie wyborców, którzy mają głosować na Trzaskowskiego tylko na podstawie tego, co mówi na wiecach wyborczych.

"Gdzie jest konkretny program wyborczy" - pytał. Zastanawiał się, czy wynika to z tego, że Trzaskowski nie realizuje swoich obietnic wyborczych, np. w Warszawie z 79 obietnic zrealizował pięć - podał.

Dopytywany czy jego odpowiedź znaczy, że program Mieszkanie Plus działa dobrze odparł, że projekt Mieszkanie Plus wymaga poprawy.

"Ustawy, które przygotował rząd są już gotowe i będą zaprezentowane w najbliższym czasie. To jest jedna z tych rzeczy, którą z całą pewnością w najbliższych latach musimy poprawić" - przyznał Adam Bielan.