Do naszego kraju ma przyjechać dwa tysiące amerykańskich żołnierzy, a nie tysiąc jak przewidywano wcześniej. Z USA zostanie przeniesione również Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky. A z Niemiec do Polski trafi 30 amerykańskich F-16.

Podpisane zostanie również DCA – Defence Cooperation Act. Przekazanych ma zostać Polsce również 5 używanych samolotów transportowych C-130 Hercules. Najpewniej zostanie ogłoszona również umowa na zakup przez Polskę śmigłowca bojowego.