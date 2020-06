Na pytanie, czy są miejsca w Polsce, w których odbędzie się wyłącznie głosowanie korespondencyjne, przyznał, że są takie miejsca, ale "nie jest ich tak dużo w Polsce".

Wyjaśnił, że w tej chwili nie ma jeszcze pełnych analiz, ale z pewnością decyzję podejmować będzie na postawie trzech informacji dotyczących liczby nowych zachorowań, liczby aktywnych chorych i liczby osób objętych kwarantanną i izolacją.

"Na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, by była to duża ilość. One są w różnych województwach: śląskim, łódzkim czy wielkopolskim. Jest kilka tych województw, gdzie są gminy, które mają wysokie wskaźniki" – przyznał.