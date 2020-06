Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 91 senatorów, przeciw było trzech, a od głosu wstrzymały się trzy osoby.

Senat uwzględnił m.in. poprawki zarekomendowane wcześniej przez połączone komisje: rodziny, polityki senioralnej i społecznej; budżetu i finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Wśród nich znajdują się poprawki usuwające z ustawy przepisy, które w ocenie większości senackiej nie mają niczego wspólnego ze wsparciem firm i instytucji w walce ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Chodzi m.in. o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, czy dotyczące ustroju sądów.

Senat zdecydował też o zgłoszeniu poprawki, która pozwala bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm.

Tarcza antykryzysowej 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.