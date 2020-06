Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zamieścił na Twitterze wpis: "Mówicie mi #MamyDość nienawiści i podziałów, a megafon stał się symbolem naszego krzyku o normalność – podziękowania dla Wilhelma Sasnala za świetny rysunek! Dziękuję za Wasze zaangażowanie, tym większe im bardziej władza rzuca nam kłody pod nogi! Wspólnie zmieńmy Polskę!", który opatrzył rysunkiem Sasnala.

W odpowiedzi na wpis Trzaskowskiego aktywista miejski Jan Śpiewak w komentarzu zamieścił przerobiony rysunek Sasnala z rzekomym cytatem: "Proszę opuścić lokal! Postępowanie eksmisyjne zostało przeprowadzone przez niezawisły sąd i musi zostać wykonane!".

W rozmowie z PAP Śpiewak przyznał, że rysunek znalazł w internecie. "Ciągle się niepokoimy w związku z sytuacją dotyczącą reprywatyzacji w Warszawie. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy Rafałowi Trzaskowskiemu" - powiedział.

Chodzi o trzy pytania, które działacze lokatorscy zadali Trzaskowskiego na początku czerwca. Chcieliby oni uzyskać od kandydata KO, czy jeśli nie zostanie prezydentem kraju i pozostanie prezydentem Warszawy, czy nadal będzie oddawać nieruchomości, czy wycofa pozwy, które składa na decyzje komisji weryfikacyjnej i czy wypłaci odszkodowania ofiarom reprywatyzacji.

Śpiewak zapytany przez PAP, czy aktywiści chcą, aby Trzaskowski odpowiedział na pytania do 28 czerwca, czyli przed I turą wyborów prezydenckich, odpowiedział: "Absolutnie". "Kampania jest po to, żeby rozliczać polityków. Taka idea, że kampania jest po to, żeby nie rozliczać polityków z ich działań przez ostatnie lata, jest absurdem" - stwierdził. "Media liberalne do tej pory absolutnie unikały tego tematu, nie stawiały żadnych trudnych pytań Rafałowi Trzaskowskiemu i to się musi skończyć. Nie może być tak, że ktoś jest prezydentem Warszawy przez 18 miesięcy, prowadzi ostrą politykę proreprywatyzacyjną i nikt go o to nie pyta, tematu nie ma" - mówił.