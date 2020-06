Kaczyński wskazywał, że obecnie rzeczą najwyższej wagi jest to, aby Polska mogła dalej iść drogą dobrych zmian, dążących do naprawy Rzeczypospolitej. "By to trwało, by nie wrócił bałagan, to wszystko, co jest związane z rządami naszych politycznych przeciwników" - mówił prezes PiS.

Ocenił, że ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda jest doskonale przygotowany do pełnienia funkcji prezydenta. "Andrzej Duda musi być prezydentem; to dobry prezydent, to człowiek, który angażuje się w zmiany i je rozumie. To człowiek, który potrafi walczyć i dzisiaj twardo walczy" - mówił Kaczyński. Ale - jak zaznaczył - w takich wyborach, jak prezydencki - nikt nie wygrywa sam.