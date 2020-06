Decyzja wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego związana jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie tych powiatów.

"Wymazy będą pobierane od osób, które spełnią określone kryteria i chcą się poddać badaniom w kierunku Covid-19, a w szczególności od osób przebywających na kwarantannie oraz podejrzewających siebie o kontakt z osobą o dodatnim wyniku testów. Również osoby mające objawy choroby po wcześniejszej konsultacji lekarskiej" – wyjaśniła rzeczniczka.

Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mogą korzystać z samochodowego punkt do poboru próbek drive thru zlokalizowanego przy ul. PCK 10. Działa on każdego dnia, oprócz niedziel i Bożego Ciała, w godzinach 10-14.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 536 048 633 każdego dnia w godzinach od 8-12, z terminem badania w dniu następnym, lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne.

Z kolei mieszkańcy powiatów: pajęczańskiego, wieruszowskiego i kłobuckiego mogą zgłaszać się do punktu drive thru w Działoszynie przy ul. Zamkowej 22. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem infolinii 696 529 743 w godzinach 10-14.

Na trzy godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić i myć zębów.

Wymazy pobierane są tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują. Badanie odbywa się bez opuszczania pojazdu. Przyjeżdżając do punktu należy: przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas, mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos, mieć założone rękawiczki jednorazowe, posiadać przy sobie dokument tożsamości, kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt oraz po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik.

Mobilne punkty organizowane są przez 9. Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak