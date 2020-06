Miejsca kultu religijnego znalazły się na trzecim etapie rządowego planu znoszenia w Anglii restrykcji wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. Ten trzeci etap ma się zacząć, jeśli sytuacja na to pozwoli, 4 lipca.

Przedstawiciele wspólnot religijnych skarżyli się jednak ministrom, że czują się "rozczarowani i zranieni" tym, że nie mogą odwiedzać świątyń, podczas gdy niektóre sklepy zostały ponownie otwarte. Kilka dni temu list w tej sprawie do premiera Borisa Johnsona wysłali także przedstawiciele mieszkających w Wielkiej Brytanii Polaków.

W zeszłym miesiącu powołano rządową grupę zadaniową w celu opracowania wraz z przywódcami religijnymi planu umożliwiającego stopniowe i bezpieczne ponowne otwieranie budynków sakralnych.

"Zapewnienie możliwości ponownego otwarcia miejsc kultu, zaczynając od prywatnych modlitw poszczególnych osób, było moim priorytetem. Ich wkład jako miejsc ukojenia, komfortu, stabilności i godności we wspólne dobro naszego kraju jest oczywisty. A ich potrzeba jest tym większa, im bardziej znosimy niepewność pandemii" - powiedział Jenrick.

"Cieszę się, że premier ogłosił, że ma to nastąpić od 15 czerwca. Jako minister ds. społeczności lokalnych i wspólnot pracowałam z przywódcami religijnymi i przedstawicielami wierzących, aby przygotować wytyczne, które zagwarantują, że można to zrobić bezpiecznie" - dodał. Jak podała stacja BBC, uaktualniony plan otwierania miejsc kultu religijnego ma zostać przedstawiony we wtorek.

Kościoły i inne świątynie pozostają zamknięte od 24 marca, czyli dnia, w którym zaczęły obowiązywać drastyczne restrykcje we celu zatrzymania epidemii Covid-19. Zapowiedź ich częściowego otwarcia dotyczy tylko Anglii. W Irlandii Północnej już są możliwe indywidualne modlitwy, zaś władze Szkocji i Walii jeszcze nie podały daty otwarcia świątyń.