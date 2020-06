Włochy: Do końca roku niemal co trzecia osoba będzie miała zrobiony test na koronawirusa

Do końca roku prawie jedna trzecia Włochów będzie już przebadana na obecność koronawirusa - poinformował w czwartek rządowy komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri. Dodał, że we włoskich firmach zamówiono 2 miliardy maseczek, 5 milionów przygotowano dla szkół.