Na początku posiedzenia Sejm minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego w poniedziałek w wieku 77 lat prof. Mariana Filara, wybitnego znawcy prawa karnego i polityki karnej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Marian Filar w przeszłości był posłem i wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu.

Jedynym punktem, który na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się Sejm, jest rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Posłowie mają się tym punktem zajmować w godz. 15-17.30.

Senat w poniedziałek późnym wieczorem przyjął 36 poprawek do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego. Wśród przyjętych poprawek jest m.in. ta zakładającą, że w kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta i na zebranie podpisów, a także, że marszałek Sejmu określi kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. Inna z poprawek określa, że to PKW, a nie minister zdrowia będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne. (PAP)

