O ocenę kandydatury Trzaskowskiego rzecznik rządu pytany był w poniedziałek w TVP1.

"Oczywiście wynik Rafała Trzaskowskiego w porównaniu z wynikiem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest dużo lepszy, ale to jest element pewnej kanibalizacji kandydatów opozycji. Myślę, że to nie jest przepływ elektoratu od prezydenta Andrzeja Dudy, w związku z tym szykujemy się tutaj na bardzo aktywną kampanię" - ocenił Müller, mówiąc o sondażowych wynikach poparcia poszczególnych kandydatów.

Pytany, czy w drugiej turze to właśnie z Trzaskowskim konkurował będzie prezydent Andrzej Duda, rzecznik rządu wskazał, że ostatnie miesiące pokazały, jak łatwo o zmianę sondaży. "Ja bym tutaj żadnej oceny jeszcze nie wydawał. Myślę, że też nadal takim celem, o który warto powalczyć, jest mimo wszystko bardzo dobry wynik prezydenta w pierwszej turze, a może nawet zwycięstwo, więc tego bym jeszcze nie oddawał" - ocenił.

Jego zdaniem największy problem Rafała Trzaskowskiego leży w wiarygodności. "Dzisiaj mówi co innego niż kilka lat temu (...), o tym w kampanii bez wątpienia będziemy przypominać" - podkreślił. Jak wskazywał, jedną z osi sporu między kandydatami jest m.in. przekop Mierzei Wiślanej oraz budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. "To ważna różnica między kandydatem Rafałem Trzaskowskim a prezydentem Andrzejem Dudą. My uważamy, że inwestycje powinny być motorem rozwoju gospodarczego i wyjścia z kryzysu, podobnie zresztą uważa Unia Europejska" - powiedział.