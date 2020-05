Ukraina: Zełenski o strzelaninie z udziałem 100 osób: to jak w latach 90.

Strzelaniny w Browarach w obwodzie kijowskim, do jakiej doszło w piątek z udziałem prawie 100 osób, nie można nazwać zwykłym starciem; to przypominało lata 90. - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do tej pory zatrzymano 21 uczestników zdarzenia.