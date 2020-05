"Mamy 229 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (106), wielkopolskiego (58), dolnośląskiego (26), lubelskiego (22), świętokrzyskiego (5), pomorskiego (4), opolskiego (2), zachodniopomorskiego (2), podlaskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), małopolskiego (1)" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.



"Z przykrością informujemy o śmierci 1 osoby zakażonej koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 77-K Zgierz. Osoba ta miała choroby współistniejące" - poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 22 303 osoby. Pacjenci znajdują się w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.



Z danych MZ wynika, że dotychczas przeprowadzono ponad 801,7 tys. testów, w tym w ciągu ostatniej doby ponad 22,1 tys.



Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 2 320 osób, 79 007 zostało objętych kwarantanną, a 19 682 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 1 025 osób. Wyzdrowiało 10 330 osób.



Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje stan epidemii. Zajęcia w szkołach i przedszkolach mają być zawieszone do 7 czerwca, egzaminy ośmioklasisty i maturalne mają odbyć się w czerwcu.



Za naruszenie zasad kwarantanny grozi od 5 tys. zł do 30 tys. zł.



Jednocześnie stopniowo znoszone są ograniczenia, ich tempo i zakres zależeć ma od sytuacji epidemiologicznej w kraju. W ramach III etapu odmrażania polskiej gospodarki w tym tygodniu otwarto restauracje, bary i kawiarnie, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Więcej osób może korzystać z boisk i innych obiektów sportowych. W autobusach i tramwajach wolnych może pozostać jedynie 30% wszystkich miejsc (dotychczas było to 50% miejsc siedzących). Od 25 maja wznowione zostały zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach dla klas I-III. Stopniowo będzie też dopuszczana możliwość przeprowadzania konsultacji z nauczycielami. Wznawiane są także zajęcia w domach kultury.



Dzisiaj ma zostać podana decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia obowiązku noszenia maseczek, który obowiązuje w miejscach publicznych od 16 kwietnia.



Wcześniej ramach I etapu otwarto lasy, parki i skwery. Poluzowane zostały także ograniczenia dotyczące placówek handlowych do 100 metrów, w sklepie mogą przebywać 4 osoby na kasę (nie licząc personelu). W większych - liczba klientów zależy od powierzchni sklepu; na jedną osobę musi przypadać kilkanaście metrów.



W ramach II etapu od 4 maja otwarto galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe, a także biblioteki i muzea. Można także prowadzić ćwiczenia rehabilitacyjne. Od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola (decyzje będą należeć do jednostek samorządu terytorialnego).



Zapowiedziano otwarcie niektórych boisk i stadionów, a w najbliższy weekend powrót do rozgrywek piłkarskich.



W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form wsparcia.



Dotychczas na świecie zanotowano ponad 5,5 mln potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 188 krajach. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych (ponad 1,6 mln). W ostatnich dniach najszybciej - poza Stanami Zjednoczonymi - wzrasta liczba zarażonych i w Brazylii (391 tys.) i Rosji (koronawirusa wykryto już u ponad 362 tys. osób)



Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało ponad 84 tys. osób).



W Europie najwięcej zachorowań stwierdzono w Wielkiej Brytanii (ponad 266 tys.), Hiszpanii (ponad 236 tys.), we Włoszech (ponad 230 tys.), we Francji (ponad 182 tys.), Niemczech (ponad 181 tys.). A także ponad 57 tys. w Belgii, ponad 45 tys. w Niderlandach i ponad 30 tys. w Szwajcarii.



Wśród państw Europy Środkowej, najwięcej potwierdzonych zakażeń zanotowano na Białorusi - ponad 38 tys. i na Ukrainie - 21 tys. oraz w Rumunii - ponad 18 tys. i w Czechach - ponad 9 tys.



Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 350 tys. osób. Wśród nich: 98 tys. w Stanach Zjednoczonych, ponad 36 tys. osób w Wielkiej Brytanii, ponad 32 tys. we Włoszech, ponad 28 tys. osób we Francji i ponad 27 tys. w Hiszpanii.



Znaczącą poprawę (bądź wyleczenie) odnotowano u ponad 2,2 mln pacjentów na świecie, w tym u ponad 384 tys. pacjentów w Stanach Zjednoczonych, u ponad 161 tys. pacjentów w Niemczech, u ponad 158 tys. pacjentów w Brazylii, u 150 tys. pacjentów w Hiszpanii i u ponad 144 tys. we Włoszech.