Wśród zakażonych znalazło się 29 osób z personelu medycznego i 33 pacjentów. Pracownicy szpitala przebywają na kwarantannach domowych, a ich stan jest stabilny. Zarażeni pacjenci zostali przewiezieni do szpitala MSWiA na warszawskim Mokotowie.

"Pawilon, w którym wykryto zakażenia, jest oddzielny od reszty budynku i został poddany dezynfekcji. Przebywało na nim również ok. 16 pacjentów, którzy otrzymali negatywny wynik testu na obecność wirusa. Zostaną oni przewiezieni do innych oddziałów szpitala Wolskiego bądź do innych miejskich placówek medycznych. Dezynfekowany będzie także drugi pawilon szpitalny" - poinformowała Gałecka.