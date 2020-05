Od 60 do 90 procent terenów województwa łódzkiego jest zagrożonych tzw. suszą rolniczą. Szymon Hołownia na skierniewickim rynku obiecywał swoim wyborcom, że jako prezydent, będzie walczył o wprowadzenie rozwiązań zapobiegających skutkom suszy w miastach i na wsiach.

"To czas na to, aby się zastanowić nad tym, czy polskie państwo jest gotowe zacząć myśleć o wodzie, jako o czymś, co w dzisiejszych czasach jest cenniejsze od ropy. Jako prezydent kwestie wody, ekologii, ochrony środowiska uczynię jednym z priorytetów" - zapowiedział Hołownia w Skierniewicach.

"Prezydentura na XXI wiek powinna być nie partyjna, ale zielona. Jako prezydent będę stosował zasadę +zielonego weta+" - zapowiadał Hołownia.

"Będę wetował każdą ustawę pogarszającą podaż wody w Polsce i pogłębiającą kryzys wodny w naszym kraju. Będę wetował każdą ustawę oddalającą nas od dekarbonizacji i neutralności klimatycznej Polski w 2050 roku" - obiecywał Hołownia i przypomniał, że zasady tzw. zielonej gospodarki są jednym z filarów jego programu wyborczego.