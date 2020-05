Trzaskowski podczas transmisji wideo na Facebooku odpowiadał na czytane przez siebie pytania nadsyłane przez internautów. Kandydat w wyborach prezydenckich przekonywał m.in., że jeśli wygra, nie będzie „politykiem i prezydentem totalnej opozycji”.

„Tam, gdzie rządzący będą chcieli zmieniać Polskę na lepsze, tam ja im na pewno pomogę” – zadeklarował. Zaznaczył jednak, że tam, gdzie „dalej będzie dochodziło do łamania Konstytucji, do łamania prawa przez rządzących”, tam będzie „jasno stał na straży wartości zasadniczych”.

„Dzisiaj problem polega na tym, że niestety na Pałacu Prezydenckim powiewa biała flaga i prezydent nie jest arbitrem, nie jest osobą, która próbuje na rządzie wymusić obiektywne działanie. Prezydent dzisiaj się zachowuje jak niemy świadek tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje” – podkreślił kandydat KO.

Trzaskowski mówił też podczas transmisji o swoim psie i papużce falistej, którą wraz z żoną – jak zapewnił – nauczył wymawiać słowo „konstytucja”. Zaznaczył, że ma „hopla” na punkcie zwierząt, jak, jego zdaniem, każdy człowiek, który ma w sobie odrobinę empatii. „To jest też pytanie, które sobie często zadaje a propos Jarosława Kaczyńskiego, no bo on kocha koty, więc może nie jest z nim tak do końca źle. Może ma w sobie tę odrobinę empatii. Czekamy, kiedy nam tę empatię pokażę” – powiedział.

O prezesie PiS Trzaskowski mówił, że myślał, że wiele ich łączy. „Dlaczego on mnie tak nie lubi, ja się zastanawiam. No ale tak jest” – zaznaczył. „Niestety u Jarosława Kaczyńskiego jest tak, moi drodzy państwo, że jak on kogoś nie lubi, to go chce zniszczyć” – przekonywał.

W minionym tygodniu dotychczasowa kandydatka KO w wyborach prezydenckich, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała ze startu w wyborach. Po rezygnacji Kidawy-Błońskiej zarząd PO jednogłośnie rekomendował obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na nowego kandydata.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska