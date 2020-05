Kabuga mieszkał pod fałszywą tożsamością w Asnieres-Sur-Seine, niedaleko Paryża - podało ministerstwo w komunikacie. Francuska żandarmeria zatrzymała go w sobotę o godz. 5.30 rano.

Był najbardziej poszukiwanym zbiegiem w Rwandzie, której władze oferowały 5 mln dolarów za jego głowę.

Został aresztowany na podstawie nakazu aresztowania Mechanizmu Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych (MICT). Kabuga jest oskarżony o finansowanie milicji, które w ciągu 100 dni w 1994 roku wymordowały ok. 800 tys. Tutsich i umiarkowanych Hutu.

"Od 1994 r. Felicien Kabuga, znany jako ten, który finansował ludobójstwo w Rwandzie, przebywał bezkarnie w Niemczech, Belgii, Demokratycznej Republice Konga, Kenii i Szwajcarii" - głosi oświadczenie ministerstwa sprawiedliwości Francji. Jak dodano, aresztowanie Kabugi otwiera drogę do postawienia go przed paryskim sądem apelacyjnym, a następnie przed międzynarodowym trybunałem w Hadze.

Główny prokuratur MICT Serge Brammertz podkreślił w sobotę w Hadze, że aresztowanie Kabugi "przypomina o tym, że ci, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, nawet 26 lat po dokonaniu zbrodni".

Kabuga został oskarżony o ludobójstwo przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (MTKR) - powołany pod auspicjami ONZ trybunał do zbadania i rozliczenia zbrodni ludobójstwa popełnionych w Rwandzie od stycznia do grudnia 1994 r., kiedy wymordowanych zostało ok. 800 tys. ludzi, głównie z plemienia Tutsi.

Również oskarżani o ludobójstwo Augustin Bizimana i Protais Mpiranya nadal są ścigani przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości - podaje agencja Reutera.

MICT został ustanowiony w 2010 r. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby dokończyć działalność międzynarodowych trybunałów ds. zbrodni w Rwandzie i byłej Jugosławii po wygaśnięciu ich mandatów, odpowiednio w 2015 roku i 2017 r. (PAP)