Wiceprezydent Brazylii Hamilton Maurao zapowiedział wcześniej budowę bazy wojskowej w Amazonii w ramach walki z deforestacją.

Według agencji Reuters, Amazonia w pierwszym kwartale straciła o 51 proc. więcej pokrywy leśnej niż w analogicznym okresie rok temu. Z uwagi na porę deszczową, zwykle jest to okres, kiedy wycinka puszczy ustaje.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Bolsonaro wysyła wojsko do Amazonii. Zrobił to także w sierpniu ubiegłego roku, w reakcji na falę krytyki, jaka spadła na jego administrację w wyniku rekordowych pożarów i wycinki drzew.

Podpisany przez prezydenta rozkaz obowiązuje od 11 maja do 10 czerwca, ale może być przedłużony o kolejny miesiąc.