Była to pierwsza operacja przewiezienia cywilów przez wojsko, przeprowadzona w Afganistanie w związku z pogorszeniem bezpieczeństwa i brakiem możliwości wyjazdu po wstrzymaniu ruchu wobec pandemii koronawirusa.

"Dziennikarze, medycy, pracownicy kontraktowi – 10 polskich obywateli dwa miesiące temu utknęło w Afganistanie. Nie mogli wrócić do kraju z powodu pandemii koronawirusa oraz zawieszenia połączeń lotniczych" – poinformowało Dowództwo Operacyjne, któremu podlegają polskie kontyngenty wojskowe za granicą. Przewiezieni wrócili do kraju 4 maja.

O pomoc w przewiezieniu polskich obywateli do kraju zwrócił się do dowódcy operacyjnego gen. broni Tomasz Piotrowskiego oraz dowódcy obecnej zmiany PKW w Afganistanie ambasador RP w Indiach Adam Burakowski. Akcję poprzedziły trzytygodniowe planowanie i przygotowania. "Największym wyzwaniem (...) była konieczność zgrania i skoordynowania wysiłku całego kontyngentu, w połączeniu z bardzo trudnymi warunkami występującymi w związku z panującą pandemią koronawirusa oraz sytuacją polityczno–militarną występującą w Afganistanie, przejawiającymi się m.in. bardzo restrykcyjnymi zasadami wejść na teren baz wojskowych osób spoza sił zbrojnych" – zaznaczyło Dowództwo Operacyjne.

Podkreśliło także współpracę z sojusznikami, m.in. z Amerykanami oraz dowódcą międzynarodowego portu lotniczego w Kabulu gen. bryg. Ahmetem Ilbasem. "Ewakuowani Polacy w nocy z 3 na 4 maja zostali podjęci z miejsc stacjonowania w Kabulu i przewiezieni do bazy z zachowaniem wszelkich zasad poufności oraz bezpieczeństwa" – poinformowało DO RSZ. W końcowej fazie zmieniono godziny podjęcia ewakuowanych ze względu na ramadan i związane z tym nocne wyjście Afgańczyków na ulice Kabulu.

Ewakuowani zostali zbadani, przeszli wszelkie niezbędne procedury, a następnie wylecieli do Polski CASA C-295M z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. "Była to pierwsza operacja typu Non Combatant Evacuation Operation, czyli operacja ewakuacji osób cywilnych przez wojsko, przeprowadzona na terenie Afganistanu ze względu na obniżenie bezpieczeństwa i możliwości wyjazdu przez COVID-19. Całą operację zaplanował, zorganizował oraz koordynował Dowódca XI Zmiany PKW Afganistan RSM płk pil. Waldemar Gołębiowski. W realizacji zadania udział wzięło 32 żołnierzy PKW Afganistan RSM" – zaznaczyło Dowództwo.

Prowadzona przez NATO misja Resolute Support ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej głównym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa oraz instytucji resortów obrony i spraw wewnętrznych do zapewnienia bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu. Obecna, XI zmiana PKW RSM liczy do 350 żołnierzy i pracowników. O ewakuacji Polaków z Afganistanu informowała w poniedziałek TVP.

Według podanych w niedzielę oficjalnych danych podanych przez władze Afganistanu, jedna trzecia z 500 losowych testów na koronawirusa dała pozytywny wynik, co wzmaga obawy o rozszerzanie się niewykrytych zakażeń w kraju, gdzie służba zdrowia jest na słabym poziomie. Za "niepokojące" uznano rezultaty testów wykonanych w Kabulu. W ponad 36-milionowym Afganistanie przeprowadzono do tej pory ok. 12 tysięcy testów; stwierdzono 2700 przypadków zakażeń.