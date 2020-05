W sobotę na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta opublikowano film z życzeniami pary prezydenckiej.

Andrzej Duda podkreślił, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto wielkiej polskiej wspólnoty. "Warto sobie uświadomić, że jest nas razem około sześćdziesięciu milionów – z czego aż dwadzieścia milionów stanowią Polacy i osoby polskiego pochodzenia żyjące poza terytorium Rzeczypospolitej. W imieniu rodaków z kraju, bardzo serdecznie wszystkich państwa pozdrawiamy" - powiedział prezydent.

Pierwsza dama zaznaczyła, że obecna na tak wielu kontynentach polska rodzina to rzadki, ale i wspaniały fenomen w skali świata. Prezydent dodał: "Razem z żoną mogliśmy się o tym świetnie przekonać w ciągu pięciu lat mojej prezydentury. Podczas wizyt zagranicznych składanych w różnych miejscach globu wszędzie spotykaliśmy się z przedstawicielami Polonii. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale także na przykład w Meksyku, Chinach, Kazachstanie, Australii czy Nowej Zelandii. Każde z tych spotkań bardzo dobrze pamiętamy".

Jak zauważył prezydent naszą patriotyczną wspólnotę zawsze będzie wyrażać biało-czerwona flaga, której święto obchodzimy w sobotę. "Z najwyższym szacunkiem chcę Państwu podziękować za wierność korzeniom, za troskliwe pielęgnowanie polskości. Dziękuję za wszystko, co robią państwo dla kultywowania narodowego ducha, ojczystej mowy, tradycji i kultury. Dla podtrzymywania więzi z krajem rodzinnym. Dla budowania dobrego imienia Polaków i wysokiej pozycji naszego narodu w świecie" - powiedział Duda.

Pierwsza dama zauważyła, że wielką radością jest widzieć w tylu miejscach na Ziemi, że Polacy cieszą się uznaniem, prestiżem i sympatią. "Są Państwo naszą dumą, radością i nadzieją" - podkreśliła.

Andrzej Duda mówił: "Są Państwo znakomitymi ambasadorami polskości, a także budowniczymi ponadnarodowych mostów. Mam wielkie marzenie, które konsekwentnie staram się realizować, aby jak najpełniej łączyć ogromny polski potencjał z całego świata i wykorzystywać go dla wspólnego dobra, dla pomyślności Polski i Polonii". Zaznaczył, że wszyscy przeżywamy teraz trudny czas i z powodu pandemii koronawirusa nie mogą się odbywać liczne spotkania czy imprezy, które zwykle tak mocno integrują polskie społeczności.

"Tym bardziej więc pielęgnujmy nasze poczucie wspólnoty. Pragnę Państwu przy tej okazji wyrazić ogromne uznanie i podziękować za zaangażowanie środowisk polonijnych w walce z pandemią w Państwa krajach zamieszkania, a także za świadectwa solidarności z Polską" - powiedział prezydent.

Przypomniał, że w niedzielę obchodzimy święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja - najstarszej w dziejach Europy i drugiej w kolejności na świecie, po konstytucji amerykańskiej.

"Była ona wybitnym świadectwem obywatelskiej odpowiedzialności i mądrości, ale także witalności narodowej, odważnego podejmowania wyzwań. Podobną wymowę ma przypadająca w tym roku 40. rocznica Polskiego Sierpnia 1980 roku, polskiej +Solidarności+, największego w Europie ruchu społecznego, który zmienił dzieje Europy i świata. Polacy są narodem pełnym żywotnej siły, wytrwałym i nieugiętym – narodem zwycięskim" - podkreślił prezydent.

"Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą proszę przyjąć bardzo serdeczne życzenia pomyślności, życiowego spełnienia oraz pięknego rozwoju waszych wspólnot. Bądźcie pewni, że Polska o Was zawsze pamięta. Wyciąga do Polonii pomocną dłoń, a jednocześnie liczy na was" - powiedział Andrzej Duda.

"Życzymy Państwu dobrego zdrowia, pogody ducha, szczęścia w waszych domach i rodzinach. To właśnie w nich jest najtrwalsza ostoja polskości. Niech powiodą się państwa oczekiwania, plany i marzenia. Niech sprzyja państwu dobry los i nadchodząca przyszłość" - dodała pierwsza dama.