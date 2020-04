"ArcelorMittal Poland zakończył negocjacje ze związkami zawodowymi dotyczące m.in. wynagrodzenia postojowego w czasie kryzysu wynikającego z epidemii Covid-19. Firma podpisała ze związkami zawodowymi porozumienie, które będzie obowiązywało od 1 maja do 31 lipca 2020 r. Jest ono wynikiem uzgodnień we wzajemnej dyskusji i zabezpiecza interesy pracowników" - poinformowała w czwartek PAP Marzena Rogozik z biura komunikacji i dialogu lokalnego spółki.

"Należy podkreślić, że tzw. wynagrodzenie postojowe nie będzie niższe niż płaca minimalna w Polsce" - dodała przedstawicielka zatrudniającej ponad 10 tys. pracowników spółki.

Pełny tekst porozumienia, dotyczącego wprowadzenia w firmie przestoju ekonomicznego dla wszystkich grup zawodowych, opublikowały działające w koncernie związki zawodowe. Pod dokumentem podpisali się szefowie trzech reprezentatywnych central: Solidarności, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza oraz NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland.

W porozumieniu zapisano m.in., że w czasie przebywania na przestoju, podczas którego pracownik pozostaje w gotowości do pracy w domu lub w innym wybranym przez siebie miejscu, otrzymuje on 80 proc. wynagrodzenia, gdy łączny okres postojowego nie przekracza 14 dni roboczych. Gdy będą to 15-24 dni robocze - wynagrodzenie wyniesie 75 proc., 25-40 dni roboczych - 70 proc., a powyżej 40 dni roboczych - 60 proc.

Porozumienie zawarto - jak czytamy w dokumencie - "mając na uwadze istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki, będące efektem zmniejszonej ilości zamówień spowodowanej wystąpieniem Covid-19, oraz poszukiwanie przez spółkę rozwiązań mających na celu ochronę miejsc pracy" - w ramach przepisów dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej.

W okresie przestoju ekonomicznego pracę mogą świadczyć pracownicy niezbędni z punktu widzenia realizacji złożonych przez klientów zamówień, oraz osoby potrzebne do zabezpieczenia podstawowych funkcji w spółce - ciągłości procesów produkcyjnych, płacowych, finansowych, informatycznych, zakupowych. O wytypowaniu osób do pracy pracownicy mają być informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

"Spółka w formie odrębnego komunikatu poinformuje pracowników (...) o skróceniu przestoju ekonomicznego i obowiązku powrotu do pracy wszystkich pracowników lub też pracowników z wybranych jednostek organizacyjnych" - czytamy w porozumieniu.

Porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego pozwoli koncernowi na skorzystanie ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej w postaci dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W marcu br. koncern ArcelorMittal Poland poinformował o odłożeniu w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie, który pierwotnie miał ruszyć w drugiej połowie tego miesiąca. Decyzja ta - jak wówczas informowano - wynikała z niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie choroby Covid-19 oraz z nieprzewidywalności rozwoju sytuacji. Część surowcowa krakowskiej huty została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r.

"Widzimy, że część naszych klientów zamyka zakłady bądź ogranicza zamówienia. Musimy działać odpowiedzialnie – dbać o naszych pracowników i nasze instalacje. Biorąc pod uwagę niepewność, z którą mamy do czynienia, i fakt, że nie wiemy, jak Covid-19 będzie się rozprzestrzeniał w Europie, to jedyna słuszna decyzja. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że monitorujemy rozwój sytuacji i pozostajemy przy naszej wcześniejszej deklaracji dotyczącej ponownego uruchomienia części surowcowej w Krakowie, jak tylko sytuacja się unormuje" - deklarował wówczas prezes spółki Marc De Pauw.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce - skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego; w jego skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 tys. osób; kolejne ok. 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ok. 7 mld zł. Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2018 roku 76 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 mln ton.(PAP)

autor: Marek Błoński