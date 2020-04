"Zaostrzamy ograniczenia dla osób przybywających do Finlandii. Wszyscy przekraczający granicę otrzymają instrukcję, aby przebywać warunkach podobnych do kwarantanny przez 14 dni" – powiedziała minister spraw wewnętrznych Maria Ohisalo. Dodała, że kwarantanna nie dotyczy personelu dostarczającego niezbędnej pierwszej pomocy i udzielania pomocy w nagłych wypadkach ani np. kierowców w ruchu towarowym.

Podkreślono, że rząd wprowadza także dalsze ograniczenia w ruchu granicznym pomiędzy Finlandią a Norwegią i przede wszystkim ze Szwecją, w której obowiązują lżejsze ograniczenia epidemiologiczne. W regionie fińskiej Laponii potwierdzono już przypadki zakażeń związane z transgranicznymi dojazdami do pracy. Pracownik przekraczający granicę powinien mieć "zaświadczenie od pracodawcy o niezbędności wykonywania swojej pracy" – wyjaśniła szefowa MSW.

Wprowadzony wcześniej - w połowie marca - przez fiński rząd stan wyjątkowy zakładał obowiązywanie restrykcji w ruchu transgranicznym w celu ograniczenia rozprzestrzenia się epidemii koronawirusa na okres do 13 kwietnia.

Zgodnie z komunikatem rada ministrów zaleca (na okres do 13 maja) zaprzestanie sprzedaży indywidualnych biletów pasażerskich na rejsy od 11 kwietnia na promach pływających do Finlandii ze Szwecji, Estonii i Niemiec. Nie dotyczy to ruchu towarowego.

W Finlandii wcześniej zamknięte zostały także (do 19 kwietnia) granice stołecznego okręgu administracyjnego Uusimaa, najbardziej zaludnionego obszaru kraju, w którym wykryto najwięcej zakażeń koronawirusem.

Minister Ohisalo przyznała, że restrykcje w przekraczaniu granic tego regionu (dotyczące w praktyce co najmniej 1,7 mln osób, ok. 30 proc. mieszkańców kraju) są jednym ze znaczących ograniczeń praw podstawowych w stanie wyjątkowym. "W trakcie rozmów doszliśmy do wniosku, że będą to pierwsze ograniczenie, których wycofanie rozważymy" – przyznała szefowa MSW.

W 5,5-milionowej Finlandii dotychczas potwierdzono laboratoryjnie ponad 2300 przypadków koronawirusa (ponad 1400 w regionie Uusimaa, a w samych Helsinkach ponad 780). Poinformowano o 27 zgonach.