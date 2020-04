"W tym trudnym okresie na wielu frontach mobilizujemy wszystkie programy UE w celu wspierania naszych firm, tych małych i dużych. Przygotowujemy się również na przyszłość. Dzięki wspólnemu rozwojowi technologii obronnych zwiększamy odporność Europy i wzmacniamy naszą bazę przemysłową" - podkreślił w oświadczeniu unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Projekty będą finansowane w ramach Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, na który w latach 2019-2020 przeznaczonych jest 500 mln euro. KE ogłosiła też wyselekcjonowanie siedmiu nowych projektów badawczych w dziedzinie obronności, które wesprze kwotą ponad 23 mln euro w ramach budżetu na 2019 rok.

Działania te zaprogramowane jeszcze przez poprzednią KE są przygotowaniami do rozwinięcia w ramach nowego wieloletniego budżetu Europejskiego Funduszu Obronnego, który ma wspierać innowacyjny i konkurencyjny przemysł obronny i przyczyniać się do unijnej "autonomii strategicznej".

Zaproszenia do składania wniosków na 2020 rok obejmują 12 kategorii, które w założeniu KE odzwierciedlają potrzeby dotyczące kluczowych zdolności obronnych, określonych w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

KE szuka np. projektów obejmujących projektowanie, przygotowywanie prototypów i testowanie medycznych środków przeciwdziałających zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym i jądrowym. Chodzi np. o immunoterapię, która mogłyby być wykorzystywana w walce z przyszłymi kryzysami pandemicznymi, takimi jak ten, z którym zmaga się obecnie świat.

Inną z kategorii, w które będą inwestowane unijne środki mają być systemy do wykrywania i neutralizowania dronów. Wezwania do składania ofert obejmują też dofinansowanie bezpiecznych sieci komunikacyjnych i wymiany informacji. Oferta skierowana jest do małych i średnich firm.

KE poinformowała ponadto, że wybrała siedem projektów na łączną kwotę ponad 23 mln euro do sfinansowania w ramach działania programu przygotowawczego dotyczącego badań w dziedzinie obronności.

Dotyczą one m.in. technologii zakłócających w sektorze obronnym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i czy technologii kwantowych. Wsparcie otrzymają też zajmujący się normami interoperacyjności dla bezzałogowych systemów wojskowych.

W skład konsorcjów, które dostaną dofinansowanie wchodzi 65 europejskich integratorów systemów, producentów sprzętu oraz instytutów badawczych z 15 państw członkowskich UE.

Uruchomiony w 2017 roku Europejski Fundusz Obronny ma być zachętą dla państw członkowskich do współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i nabywania wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE. W projektach muszą uczestniczyć firmy z kilku krajów członkowskich. Nie ma kopert narodowych, dlatego liczy się szybkość reakcji i jakość przedstawionego pomysłu.