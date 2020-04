Według pochodzących z soboty danych w stanie Nowy Jork odnotowano 3565 przypadków śmiertelnych z powodu Covid-19. Miejski wydział zdrowia powiadomił, że o godzinie 17 liczba zmarłych sięgała 2254, w tym najwięcej 685 w dzielnicy Queens.

Prezydent Donald Trump ogłosił w sobotę, że wysyła do Nowego Jorku 1000 pracowników medycznych na pomoc w walce z koronawirusem. Będą to m.in. lekarze, pielęgniarki i specjaliści ds. chorób układu oddechowego.

„Robiliśmy to, ale teraz robimy to na większą skalę” – ocenił Trump.

W sobotę na lotnisko JFK w Nowym Jorku dotarł samolot z przesyłką od mających silne związki z miastem Joe Tsai, miliardera, współzałożyciela chińskiego giganta e-commerce Alibaba oraz jego żony Clary Wu Tsai. Przekazali w darze 2,6 mln. maseczek, 170 tys. gogli i 2000 respiratorów. Rozdzieleniem ich zajmą się władze stanowe.

„Ciągle słyszeliśmy nawoływanie o środki ochrony osobistej od naszej społeczności i chcieliśmy pomóc. (…) Naszym zamiarem jest udzielenie wsparcia najbardziej wymagającym tego instytucjom” – powiedziała CNN Clara Tsai. Wymieniła Jacobi Medical Center, Lincoln Medical Center w Bronxie oraz Elmhurst Hospital w Queensie.

Pierwszy samolot od obojga małżonków wylądował w czwartek na lotnisku w Newark, w stanie New Jersey. Współpracowali w sprawie dystrybucji tej wysyłki z Greater New York Hospital Association. Zawierała ona 300 tys. maseczek chirurgicznych, które trafiły do 11 domów opieki na terenie Nowego Jorku, 70 tys. gogli medycznych dla 11 domów opieki na terenie Nowego Jorku oraz Columbia Presbyterian Hospital. 1000 respiratorów zasiliło system szpitali Mount Sinai.

Joe i Clara Tsai mają silne związki ze społecznością nowojorską. Kanadyjsko-tajwański biznesmen i filantrop, jest właścicielem drużyny koszykówki Nets oraz areny Barclays Center na Brooklynie. Jego partner, Jack Ma, ofiarował w marcu w darze maseczki i zestawy testowe na SARS-Cov-2.

Clara Tsai prowadzi niezależną organizację charytatywną, Joe and Clara Tsai Foundation. Ma ona odziały na Brooklynie oraz w kalifornijskiej La Jolla.

Za dostawy dziękował w sobotę małżeństwu Tsai i Jackowi Ma gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo. Wyraził także wdzięczność rządowi Chin za pomoc w zabezpieczeniu wysyłki.

„Wszyscy bierzemy udział w tej samej bitwie. (...) A bitwa powstrzymuje rozprzestrzenianie się wirusa” – podkreślił gubernator.