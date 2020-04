Jak poinformowała w środę PAP Anna Dyksińska z Urzędu Miasta w Sopocie, zgodnie z nowymi, rządowymi obostrzeniami w środę został wprowadzony zakaz korzystania z plaży, terenów Parku Północnego, Parku Południowego, sopockich błoni i promenady nadmorskiej.

"Zamknięte zostały również inne zielone tereny użytkowe, takie jak, m.in. zbiornik Okrzei, staw Reja czy staw Kochanowskiego. Służby miejskie i MOSiR otaśmowały wejścia na sopocką plażę, która ma blisko 4,5 km długości i prowadzą na nią 44 wejścia" - powiedziała Dyksińska.

Każde z nich jest wygrodzone taśmą i dodatkowo znajduje się informacja o tym, że wejście na plaże jest niemożliwe. Wygrodzone bramkami i taśmami są również alejki nadmorskie.

"Obostrzenia dotyczące zakazu wejścia do m.in. parków nie obowiązują osób, które przez park idą do pracy – np. do restauracji w alejce nadmorskiej, która wciąż pracuje, serwując posiłki na dowóz. Obostrzenia również nie dotyczą osób odbierających posiłki z tych restauracji. Pamiętajmy – zakaz wejścia do parków dotyczy celów rekreacyjnych i turystycznych" - dodała Dyksińska.

Urząd wysłał też pismo do operatorów hulajnóg elektrycznych, aby usunęli z przestrzeni Sopotu swój sprzęt. Operatorzy systemu mają w środę czas na uprzątnięcie sprzętu, w przeciwnym razie pojazdy zostaną usunięte przez służby miejskie. (PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik