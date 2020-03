Osobom, wobec których zostaną skierowane wnioski do sądów, może grozić grzywna nawet do 5 tys. złotychźródło: ShutterStock

Na dziewięć osób nałożono mandaty karne, a skierowanych zostanie łącznie 60 wniosków o ukaranie do sądu - powiedział we wtorek PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak odnosząc się do samochodowego strajku przedsiębiorców, który odbył się we wtorek na ulicach Warszawy.