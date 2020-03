Koronawirus we Włoszech: Matematycy zakładają do połowy maja liczba zakażeń może spaść do zera

Według autorów tego scenariusza nie ma natomiast pewności co do przebiegu epidemii w regionach Marche, Molise, Kampania i Sardynia.źródło: ShutterStock

W połowie maja liczba nowych zakażeń koronawirusem we Włoszech może spaść do zera - taką hipotezę matematyków przedstawił we wtorek dziennik "Corriere della Sera". W niektórych rejonach, na przykład w Trydencie-Górnej Adydze, może to nastąpić już w kwietniu.