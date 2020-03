Koronawirus w Iranie: Liczba zmarłych wzrosła do 2 757

Przedstawiciel ministerstwa dodał, że 3511 chorych jest w stanie krytycznym, a ok. 14 tys. pacjentów wyzdrowiało. Dżahanpur kolejny raz zaapelował do Irańczyków o pozostanie w domach, co ma spowolnić rozwój epidemii.źródło: Bloomberg

autor zdjęcia: Angel Garcia