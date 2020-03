Obrona Cywilna otrzymała darowizny na sumę 61 mln euro. Z tej kwoty 7,32 mln euro zostało wydane na zakup masek i respiratorów" - powiedział szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli, prezentując mediom ostatnie dane. "Dziś rano sześciu pacjentów, którzy byli na reanimacji w szpitalu w Bergamo, zostało przetransportowanych do Kolonii na pokładzie niemieckiego samolotu. Dziękuję Niemcom za ten gest solidarności. Obecnie 12 włoskich pacjentów jest na oddziałach reanimacyjnych w Niemczech" - powiedział.

Niestety Obrona Cywilna poinformowała też, że w ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech zmarło 889 osób zakażonych koronawirusem. Łącznie w kraju zanotowano dotąd 10 023 zgony z powodu epidemii. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem we Włoszech wzrosła z 86 498 w piątek do 92 472 w sobotę.

Najwięcej zgonów w ciągu jednej doby zarejestrowano dotąd w piątek - 919 osób; w czwartek było to 712, w środę - 683, we wtorek - 743, a w poniedziałek - 602 osoby.

Włochy są obecnie na drugim miejscu na świecie, za USA, pod względem liczby wykrytych przypadków zakażenia.