Koronawirus we Włoszech: Rozwiedzeni rodzice i wolontariusze mogą wyjść z domu

Kolejny raz w ostatnich dniach uległa zmianie wersja formularza deklaracji, jaką trzeba wypełnić wychodząc z domu. Ostatnio dodano do takiego zaświadczenia zapewnienie, że nie przebywa się na kwarantannie. Teraz do listy powodów wyjścia, wśród których dotąd były potrzeby związane z pracą, zdrowiem i zakupami, dodano następne, bardziej szczegółowe.źródło: ShutterStock

We Włoszech w trzecim tygodniu wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa zakazu opuszczania domu bez uzasadnionych powodów rozszerzono ich listę. Wyjść mogą rodzice po rozwodzie i w separacji, by spotkać się z dziećmi. Wolno też iść na policję, by zgłosić przestępstwo.