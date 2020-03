"Oczywiście to nie koniec - w kolejnych dniach w polskich miastach wylądują następne samoloty cargo z wyposażeniem niezbędnym na czas epidemii" - zaznaczył Morawiecki we wpisie na Facebooku.

Szef rządu podziękował jednocześnie Agencji Rozwoju Przemysłu i KGHM Polska Miedź za "tak sprawnie przeprowadzoną akcję, która była możliwa dzięki dobrym relacjom prezydenta Andrzej Duda z prezydentem (Chin) Xi Jinpingiem". "Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za to kluczowe zaangażowanie" - dodał Morawiecki.

Szef KPRM Michał Dworczyk wcześniej w czwartek informując, że wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin, zapowiedział, że od przyszłego tygodnia zostanie uruchomiony most powietrzny z Chinami, który będzie przewoził towary do ochrony medycznej dla służb biorących udział w walce z koronawirusem.

We wtorek prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Xi Jinpingiem. Jak poinformował, rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji Polski ws. epidemii koronawirusa. "Pan prezydent poinformował mnie także jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie, mogą wracać do pracy i dzięki temu, że m.in. mogą wracać do pracy, będzie możliwe także to, żebyśmy mogli kupić w Chinach ten potrzebny nam sprzęt" - podkreślił Andrzej Duda.